Sky, Marchetti: "Addio Ostigard, proposto Kehrer al Napoli! Spunta un'idea dell'ultim'ora"

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha commentato il momento del Napoli in chiave calciomercato durante il suo consueto editoriale su TMW:

"Anche il Napoli sta andando incontro a una piccola rivoluzione invernale, come prima d’ora non era mai successo. Anzi era già successo in realtà - sempre con un cambio in panchina - nell’anno di Gattuso, quando si decise di anticipare la campagna acquisti estiva (almeno una parte) per dare il prima possibile i giocatori giusti al nuovo allenatore. In questo caso si decide a prescindere di cambiare, anche se non è ancora sicuro chi sarà l’allenatore della prossima annata. Il Napoli ha bisogno ora di cambiamenti: e allora ecco che è stata presentata un’offerta da 1,5 milioni alla Salernitana per Mazzocchi. Trattativa complicatissima, visto che i granata chiedevano più del doppio (4). L’alternativa è sempre Faraoni, a condizioni certamente più favorevoli: prestito con diritto di riscatto. Dopo di che potrà partire Zanoli destinazione Genoa.

In partenza ci sono anche Zerbin (Frosinone, dove arriverà anche Zortea, ma manca ok di De Laurentiis) e magari anche Gaetano (che piace a molte squadre fra cui Empoli e Parma).

Ma bisognerà aspettare. E pure in difesa il Napoli vorrebbe intervenire: cedendo Ostigaard e andando a rinforzare il pacchetto dei centrali. I primi nomi sono sempre quelli (anche qui proposto Kherer) visto che in tanti stanno cercando un difensore. L’ultima idea è Tomyasu, la cui fattibilità è tutta da verificare.

E non finisce qui perché con l’ufficialità di Elmas al Lipsia si apre anche il capitolo centrocampisti: Demme di fatto fuori dal progetto, Zielinski ormai a scadenza contratto… c’è bisogno di almeno un giocatore in più. Oltre a Traoré, Hojberg e Fofana resta un’opzione anche Samardzic".