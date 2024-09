Calciomercato - Kostas Manolas pronto a tornare a giocare in Serie A con un suo ex club, arrivano importanti notizie di calciomercato da Sky Sport sul trasferimento del centrale greco. Attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Salernitana, Manolas può tornare alla Roma. Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, contatti in corso tra i giallorossi ed il greco per una seconda avventura nella Capitale.