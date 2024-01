Sky - Mangala-Napoli, nuova offerta ADL: prestito con obbligo di riscatto, le cifre

Calciomercato Napoli - Nuova offerta per Orel Mangala del Nottingham Forrest, primo obiettivo per il centrocampo. Gli azzurri sono pronti a fare l'affare in prestito con obbligo di riscatto, pur di accaparrarsi il talentuoso 25enne belga.

Mangala-Napoli: nuova offerta, le cifre

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, su Mangala-Napoli scrive:

"Napoli, nuova offerta per Mangala del Nottingham Forrest: prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro all'attuarsi di determinate condizioni".

Ma la notizia era già stata rilanciata dal collega di Sky Sport DE, Florian Plettenberg con ulteriori dettagli:

"Il Napoli ha presentato nelle ultime ore una nuova offerta per Orel Mangala: prestito di 6 mesi, con obbligo di riscatto condizionato. Pacchetto totale con commissione di prestito inclusa: circa € 30-35 milioni. Il Nottingham Forrest chiede di più. Il centrocampista 25enne è entusiasta dell'affare. L'obbligo di riscatto scatterebbe non appena avrà completato il 50% delle sue partite nella seconda parte della stagione con almeno 45 minuti di gioco".