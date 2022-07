Sky - Luperto ha firmato con l'Empoli: prestito oneroso con obbligo di riscatto

Calciomercato Napoli - Arrivano le conferme da Sky Sport per quanto riguarda una cessione del Napoli. Il club azzurro ha ceduto Luperto all'Empoli in prestito con obbligo di riscatto. Luperto ha firmato con l'Empoli. Arriva dal Napoli con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per il difensore si tratta di un ritorno, dopo il prestito della passata stagione.