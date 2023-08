Sky - Lozano apre al ritorno in Olanda! Trattativa Napoli-PSV: ballano 5 milioni di differenza

Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa con il PSV Eindhoven per il trasferimento di Hirving Lozano. Nuovi aggiornamenti oggi da Sky Sport, con il giornalista Gianluca Di Marzio che riassume così la situazione attuale: "I due club devono trovare l'intesa per la cifra, quindi il club olandese dovrà risolvere il tema ingaggio del giocatore, che intanto ha dato la sua apertura al ritorno".

Lozano-PSV

Dunque Lozano ha aperto al ritorno in Olanda! Manca ancora però l'accordo sulle cifre dell'operazione. Il Napoli - secondo Sky - chiede 15 milioni di euro e per ora sembra inamovibile, mentre l'offerta del PSV si è fermata a 10 milioni di euro più bonus e per adesso non ci sono stati rilanci. Quindi ci sono ancora 5 milioni di differenza tra domanda e offerta.