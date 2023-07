Sky - Trattativa Napoli-Tottenham per Lo Celso: ecco gli ultimi aggiornamenti!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti di Sky Sport sulla trattativa per Giovani Lo Celso, centrocampista argentino di proprietà del Tottenham, che l'anno scorso ha giocato con la maglia del Villarreal.

Lo Celso al Napoli?

Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento ci sarebbe ancora una certa distanza sulla formula del trasferimento. Napoli e Tottenham non hanno ancora trovato un accordo, con gli azzurri che vorrebbero acquistare Lo Celso in prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs vorrebbero cederlo a titolo definitivo o, al limite, girarlo in prestito inserendo nel contratto l'obbligo di riscatto a fine stagione.

Dunque al momento non c'è un accordo tra Napoli e Tottenham per Lo Celso. Se gli azzurri vorranno comprare il centrocampista ex PSG e Betis, bisognerà prima trovare un'intesa sulla formula del trasferimento.