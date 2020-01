Sky - Llorente può entrare nell'affare Politano! Se partisse lo spagnolo, Gattuso non chiederebbe sostituti: i dettagli

Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Llorente non è legato alla trattativa per Politano ma lo spagnolo può entrare in ballo. Politano in azzurro firmerebbe per 18 mesi in prestito con obbligo di riscatto per un totale dell'operazione da 25 milioni di euro. Llorente arriverebbe all'Inter in prestito per i prossimi sei mesi al posto di Giroud. L'Inter sta valutando. Adesso c'è da scegliere per i nerazzurri. A giugno i nerazzurri potrebbero confermarlo o virare altrove. Per Giroud serve una piccola spesa adesso ma il calciatore firmerebbe un contratto da 2.5 mln l'anno. Sostituto di Llorente al Napoli? La conclusione a cui è arrivato il Napoli è di non intervenire in quella zona: c'è anche Mertens che farebbe l'alternativa al Milan e Lozano, secondo le valutazioni di Gattuso, può fare anche la prima punta. Poi in lista Champions si possono fare al massimo tre variazioni ed il Napoli ha già fatto due operazioni in entrata (Demme e Lobotka, ndr). Il Napoli potrebbe non intervenire in attacco per sostiture Llorente".