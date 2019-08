Sky annuncia - Llorente-Napoli, affare chiuso: agenti in sede ora! Contratto biennale e visite mediche nel weekend

Calciomercato Napoli - Arrivano altre conferme sul trasferimento di Fernando Llorente al Napoli. E' ormai imminente la chiusura della trattativa in attacco per la squadra di Carlo Ancelotti.

A dare ormai per fatta la chiusura dell'operazione è il collega Gianluca Di Marzio, esperto di mercato del Napoli di Sky Sport sul proprio profilo Twitter: "Fatta ora per Llorente al Napoli: contratto biennale, visite nel week end".

A confermare e dare i dettagli sull'affare è a Sky Sport 24 Manuele Baiocchini:

"E' ad un passo la chiusura per Fernando Llorente al Napoli. Contratto biennale, perchè comunque arriva svincolato e non c'è da pagare il cartellino: si pagheranno delle commissioni oltre l'ingaggio. Il Napoli avrebbe aspettato Icardi fino al venerdì, non essendo arrivati segnali di apertura dall'argentino, il Napoli ha preso Llorente. Gli agenti sono attualmente in sede per cercare di limare e risolvere gli ultimi dettagli del contratto, con il giocatore che dovrebbe fare le visite mediche nel weekend. E' praticamente un affare fatto e finito, mancano solo visite mediche e ufficialità".