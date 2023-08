SKY - Lindstrom-Napoli, le cifre del prestito con obbligo: fissate le visite mediche!

Ultime notizie calciomercato Napoli - È fatta, c'è la fumata bianca per l'arrivo di Jesper Lindstrom al Napoli dall'Eintracht Francoforte. Stamattina non s'è allenato con i compagni, ed è in programma nelle prossime ore il viaggio verso l'Italia.

Lindstrom-Napoli: martedì le visite mediche

Arriva la conferma anche da Sky Sport, con Gianluca Di Marzio che scrive:

"La SSC Napoli ha definito la trattativa con l'Eintracht Francofort per Jesper Lindstrom: domani le visite mediche del classe 2000".

Jesper Lindstrm diventerà quindi presto un nuovo giocatore del Napoli: il club azzurro ha ormai chiuso per Jesper Lindstrom. Il classe 2000 arriverà dall'Eintracht Francoforte e sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì 29 agosto, poi si procederà con firma e annuncio ufficiale.

Lindstrom-Napoli: la formula

Ma qual è la formula dell'affare Lindstrom-Napoli? Lo racconta Gianluca Di Marzio:

"Dopo l'accelerata della giornata di domenica, Jesper Lindstrom si appresta a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il classe 2000 danese arriverà dall'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto fissato sui 30 milioni di euro".