Sky - Lazio, si avvicina Zakharyan. Sfuma Zielinski?

Calciomercato Napoli - La Lazio continua a lavorare per l’erede di Sergej Milinkovic-Savic trasferitosi in Arabia Saudita.

Mercato Lazio, Zielinski si allontana?

Piotr Zielinski resta un obiettivo ma non è l’unico nome nel mirino della società biancoceleste. Come infatti riporta Sky, si segue Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca - per il quale la richiesta è di 15 milioni - e nel frattempo si tratta anche per Samuele Ricci del Torino. Nuovi contatti nelle ultime ore per il centrocampista russo e le parti - assicura l'emittente - sarebbero più vicine.