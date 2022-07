Sky - Lazio: altro acquisto per Sarri, accordo con Romagnoli

Serie A - Ultimissime notizie di calciomercato con Sarri che avrà un nuovo acquisto alla Lazio, è fatta, secondo Sky Sport, per Alessio Romagnoli.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alessio Romagnoli si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Infatti, la trattativa tra l'ex difensore del Milan e il club biancoceleste è ai dettagli: pronti cinque anni di contratto per l'ex capitano rossonero, che tornerà a Roma dopo oltre 7 anni. Romagnoli guadagnerà 3 milioni di euro a stagione, più bonus importanti legati alla vittoria dello scudetto e alle qualificazioni a Champions League o Europa League. In media, il difensore guadagnerà 3.4 milioni di euro all'anno. Vanno definiti soltanto gli ultimi dettagli dell'accordo prima di programmare le visite mediche, che quindi non saranno domani ma nei giorni successivi.