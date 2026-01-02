Sky - Lazio alla ricerca di un sostituto di Castellanos: Lucca suggestione di calciomercato, deve convincere Sarri

Calciomercato Napoli - Lorenzo Lucca potrebbe salutare Napoli dopo solo sei mesi. Questo è lo scenario che potrebbe davvero concretizzarsi a gennaio anche se prima il club azzurro dovrà ridiscutere i termini dell'obbligo di riscatto con l'Udinese per poi girare l'attaccante altrove.

Calciomercato Napoli, cessione Lucca: suggestione Lazio

Con l'imminente addio di Valentin Castellanos, la Lazio di Maurizio Sarri cerca sostituti che possano essere utili ed arruolabili sin da subito. I biancocelesti stanno provando ad inserirsi tra la Roma e Raspadori, ma l'affare è ostico visto che i giallorossi sembrano essere nettamente avanti.

Come riferisce Sky Sport, l'ipotesi Lucca nata qualche settimana fa non è ancora del tutto tramontata. Il nome dell'ex Udinese resta sullo sfondo, anche se al momento non sembra essere un’ipotesi così avanzata. Si tratterebbe più che altro di una suggestione di calciomercato. Bisogna capire quanto possa convincere anche Sarri.