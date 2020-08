La Roma ha bloccato lo scambio con il Napoli basato sull’ipotesi conguaglio più l’esterno offensivo turco Cengiz Under per l’attaccante polacco Arkadiusz Milik. Motivo? Dipende tutto dall’attaccante bosniaco Edin Dzeko, a metà tra la conferma alla Roma ed il trasferimento alla Juventus. Milik ha tuttavia iniziato ad ascoltare e a prendere in considerazione l'idea di trasferirsi alla Roma, dato il raffreddamento dell'idea legata alla Juventus.