Calciomercato Napoli, la Lazio torna prepotentemente su Fazzini, a lungo accostato al Napoli anche in questa sessione di mercato.

Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, in queste ore si è registrato un forte ritorno della Lazio su Fazzini e adesso sembrano esserci davvero i margini per trovare un'intesa last-minute.