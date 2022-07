Sky - La Lazio ha chiuso per Maximiano: le cifre e i dettagli

E' arrivata la fumata bianca per il passaggio di Maximiano alla Lazio. Il club biancoceleste ha da poco chiuso l'operazione, assicurandosi, dunque, il portiere classe 1999. Il portoghese sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì.

Maximiano

Lazio-Maximiano: dettagli dell'affare

La Lazio ha chiuso da pochi minuti per l'arrivo di Luis Maximiano dal Granada. Operazione a titolo definitivo - si legge sul sito di Gianluca Di Marzio - sulla base di 10 milioni di euro, senza percentuali su una futura ed eventuale rivendita del giocatore. Il club biancoceleste, inoltre, pagherà 500 mila euro al club spagnolo, come contribuito di solidarietà. Per Maximiano, che partirà per Roma nella giornata di domani, contratto da cinque anni. In serata, invece, ci sarà lo scambio di documenti tra le due società. Maximiano era stato anche accostato al Napoli.

