Sky - La Juventus si inserisce per Samardzic, niente accordi col Napoli! I dettagli

Calciomercato Napoli - Tutt'altro che chiusa la trattativa per il trasferimento di Samardzic al Napoli. Continua il pressing della Juventus per avere a giugno il centrocampista dell'Udinese. Ne parla Gianluca Di Marzio, di Sky Sport, sul proprio sito internet.

Napoli e Juventus su Samardzic

L'operazione con il Napoli non è ancora chiusa e la Juventus è pienamente in corsa per il giocatore: