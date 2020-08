Sky - L'Everton spinge per Allan, è l'obiettivo numero uno di Ancelotti: inglesi pronti a fidare Atletico Madrid e Borussia Dortmund

Ultime calciomercato Napoli. Allan è sempre più in procinto di lasciare il Napoli. Il centrocampista brasiliano è conteso da tre club, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:

L’Everton di Carlo Ancelotti continua a guardare in Serie A a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. L’allenatore italiano insiste per provare a strappare Allan al Napoli e spera di battere la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid, altri club interessati al centrocampista brasiliano.