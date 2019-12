Sky - Kulusevski ad un passo dalla Juventus, operazione virtualmente chiusa: i dettagli e le cifre! Era stato accostato anche al Napoli

Ultime notizie mercato Napoli - Marco De Micheli, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’edizione del telegiornale dedicata al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Kulusevski andrà alla Juventus: i bianconeri hanno fatto l’accelerata decisiva ed hanno superato l’Inter. L’operazione con l’Atalanta è virtualmente chiusa anche se mancano le firme visto che il mercato è chiuso: la valutazione è di 35 milioni più un massimo di 10 milioni di bonus. L’ingaggio garantito al calciatore è di circa 2 milioni di euro. Si tratta di una operazione intavolata per la prossima estate ma non è da escludere che il trasferimento a Torino possa essere anticipato già a gennaio. In tal caso, però, ci sarà da convincere il Parma dove lui è in prestito. Potrebbero essere proposte delle contropartite agli emiliani ed in tal caso attenzione al nome di Pjaca”.