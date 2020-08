Sky - Koulibaly, il City insiste nonostante Aké! Due intoppi per Boga, le ultime su Milik

Calciomercato Napoli - Si riscalda il mercato partenopeo. Presente negli studi di SkySport, il collega Luca Marchetti ha dato importanti aggiornamenti in merito.

Sull'affare Milik: "Juventus e Napoli non ne hanno ancora parlato ufficialmente. I bianconeri però sarebbero orientati per uno scambio. Al club azzurro potrebbe interessare molto Bernardeschi ma bisogna capire se il giocatore ha intenzione di trasferirsi e che prospettiva economica ci sarebbe. Altrimetni ci sono altre opportunità come Pellegrini quest'anno al Cagliari e Romero di rientro dal Genoa ma che non scaldano troppo il Napoli".

Attenzione però a Koulibaly e occhi sull'esterno destro: "Bisogna guardarsi dal City perché l'interesse è grande nonostante l'arrivo di Aké. Per quanto riguarda invece il sostituto di Callejon, non sarà propriamente lo stesso ruolo ma il club pensa a Boga del Sassuolo. Le difficoltà sono due: innanzitutto i 40 milioni di richiesta, e poi la concorrenza con in particolare il Borussia Dortmund in corsa".