SKY - Koulibaly-Barcellona, interesse confermato! Ma sul difensore piombano anche altri top club

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme sul forte interesse per Koulibaly da parte del Barcellona con Xavi che l'ha messo nel mirino. Il tecnico blaugrana avrebbe scelto il difensore senegalese del Napoli valutato 40 milioni da De Laurentiis per il post-Pique.

E arrivano conferme dagli esperti di calciomercato di SKY Sport riguardo l'interesse del Barcellona per Koulibaly. Ma non solo perché il fatto che possa essere sul mercato e a cifre più basse di anni precedenti sta attirando l'attenzione di diverse squadre. Lo conferma a Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live" con un intervento Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky:

"C’è l’interesse del Barcellona per Koulibaly, ma ci sono tanti top club su di lui. Quando hai una costanza nel rendimento sei una grande risorsa. Bisogna capire se le condizioni d’uscita sono più morbide rispetto agli anni passati. La stagione che ha vissuto il Napoli non è stata banale, c’è rammarico per queste ultime tre partite".

Ma Koulibaly a Onze Mondial ha parlato di Napoli dopo il tema razzismo:

"La mia reazione a una persona razzista? Se sei razzista, hai una motivazione, non puoi odiare una persona per niente. Allora proverò a ragionare con lui. Dopo, se vedo che è una causa persa, gli dirò: “Vai per la tua strada, io vado per la mia strada”. La mia idea principale è cercare di capire prima le persone. Io, cerco costantemente di portare amore nelle persone. La mia educazione è così, io sono così. Amo tutti, sono tollerante con tutti. Alla fine ognuno fa quello che vuole. Il razzismo è un flagello, è qualcosa che dobbiamo combattere! E oggi sta diventando un tabù, è questo che mi infastidisce di più! (…) Siamo nel 2022 e c'è ancora molto razzismo. Voglio chiarire che il razzismo è multiplo. C'è razzismo contro il colore della pelle, ma c'è anche il razzismo contro la terra, per esempio. (...) Le persone devono capire che siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. Sono solo la personalità e il carattere delle persone che cambiano. Sai perché mi piace il Napoli, è perché la gente è tollerante. Amano davvero gli stranieri. Sono arrivato come una persona di colore tra virgolette, ma non ho avuto problemi, la gente mi ammira, sono molto popolare qui. E li amo anche io".