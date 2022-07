Sky - Koulibaly è ancora un obiettivo della Juventus

Calciomercato Napoli, la Juventus non molla Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe anche non farlo. Se così fosse, quest'estate sarebbe l'ultima occasione per De Laurentiis di monetizzare sulla sua cessione, a meno di non liberarsene a parametro zero l'anno prossimo, come già accaduto per Insigne, Mertens e non solo.

Juventus su Koulibaly

Lo sa bene la Juventus che pensa proprio a Koulibaly per sostituire il difensore Matthijs de Ligt. Secondo quanto riferisce Sky Sport, De Ligt è il primo obiettivo del Chelsea e nelle ultime ore va registrato anche il forte interesse del Bayern Monaco, che potrebbe anche avanzare un'offerta.

Se de Ligt dovesse andare via, la Juventus ha individuato due possibili sostituti: uno è Skriniar dell'Inter (conteso con il PSG), l'altro è Kalidou Koulibaly del Napoli, che dunque è ancora un obiettivo della Juve.