Sky - Kim-Napoli, oggi le visite mediche: i dettagli

Kim Min jae-Napoli c'è la svolta. Arrivano finalmente ottime notizie per quanto riguarda l'arrivo del difensore coreano alla corte di Luciano Spalletti. L'affare con il Fenerbahce era chiuso da tempo ma c'erano dei dettagli di natura fiscale e burocratica che impedivano al difensore di potersi trasferire materialmente in maglia azzurra. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky ha dato un ulteriore aggiornamento in questi minuti riguardo il trasferimento di Kim.

Kim al Napoli: gli aggiornamenti

Come scrive Gianluca Di marzio sul suo profilo ufficiale Twitter, oggi sono in programma le visite mediche di Kim con il Napoli. E' lecito dunque pensare che il calciatore possa aggregarsi al gruppo già questo pomeriggio in quel di Castel di Sangro.



Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli