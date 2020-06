Sky - Juventus, Pjanic al Barcellona: visite mediche possibili già domani

Calciomercato - Miralem Pjanic al Barcellona, è solo questione di tempo. Come riporta Sky infatti, dopo la gara vinta contro il Lecce, il centrocampista bosniaco potrebbe volare a Barcellona per le visite mediche di rito già domani sera. Un blitz per Pjanic per poi tornare subito alla base in vista della prossima sfida della Juventus, la gara di martedì a Marassi contro il Genoa. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, in serata arriverà a Torino il centrocampista Arthur per le visite mediche di rito.