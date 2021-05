Sky - Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio, tentativo in extremis dell'Inter

Serie A - Tentativo in extremis, si dice. È proprio quello che sta provando l'Inter per portare Simone Inzaghi in nerazzurro. Avrebbe del clamoroso: ieri sera, dopo molte ore di incontro, l'allenatore al momento alla Lazio aveva dato la disponibilità di massima a restare in biancoceleste, trovando l'accordo per il rinnovo.

Rinnovo però ancora non firmato. È il motivo per cui l'Inter, una volta fatte le opportune verifiche, ha nuovamente provato a insistere proprio con Inzaghi, che ora è di nuovo a colloquio con Lotito per spiegare al presidente della Lazio quanto sia importante l'offerta, anche a livello economico, del club di Zhang.

Non solo: nella sede dell'Inter, al momento, si trova Tullio Tinti, agente dell'allenatore, per capire con Marotta e Ausilio gli eventuali margini per una nuova, clamorosa, trattativa.

Sono quindi ore decisive: da vedere se Inzaghi potrà lasciare a sorpresa la Lazio o se rispetterà l'impegno di massima preso ieri.