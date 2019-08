Sky - Incontro tra l'entourage di Dzeko e la Roma, il ragazzo vuole solo all'Inter ma parti distanti!

Ultimissime calcio mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dzeko ha ribadito in maniera ferma alla Roma la sua volontà di andar via senza però voler arrivare allo strappo. C’è l’opportunità Inter che gli permetterebbe di continuare a giocare la Champions League a 33 anni e di far parte di un progetto che ambisce a vincere.