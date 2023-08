Calciomercato Napoli, ultime notizie Sky Sport. Dopo aver acquistato Kanoute dall'Avellino, adesso il Taranto ha messo nel mirno Daniel Hysaj, giocatore classe 2004 Primavera del Napoli e cugino di Elseid, terzino della Lazio in Serie A, anche lui ex Napoli.

Per Daniel Hysaj dunque potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento in Serie C, probabilmente in prestito.