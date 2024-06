Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Di Lorenzo rappresenta per Conte un punto fermo. L’allenatore lo ribadirà al ragazzo e Giuffredi, l’intenzione del Napoli è trattenerlo. Osimhen? Napoli spettatore, non sono arrivate offerte come 130 milioni. Fino a quando non arriverà offerta di pari valore della clausola, il Napoli non si può concentrare sull’attaccante. Il Napoli vuole trattenere anche Kvaratskhelia con il rinnovo”.