Sky - Il Napoli lavora al colpo Spinazzola da svincolato: gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli - I colleghi di Sky Sport fanno il punto della situazione in merito al possibile arrivo in azzurro di Leonardo Spinazzola:



"Quello di Leonardo Spinazzola continua a essere uno dei nomi principali nella lista del nuovo Napoli targato Conte e Manna. Per l'esterno, il cui contratto con la Roma scadrà il 30 giugno, il club campano continua a lavorare come idea da svincolato.



Sin dall'esperienza all'Inter, Antonio Conte ha mostrato il proprio apprezzamento per Leonardo Spinazzola. Adesso, i due potrebbero finalmente lavorare assieme. L'esterno, infatti, si adatterebbe perfettamente nel ruolo di esterno sinisto di centrocampo nell'idea di schieramento di Antonio Conte.

Nonostante sia stato frenato da diversi problemi fisici, il classe 1993 è stato uno dei protagonisti della stagione della Roma: per lui 36 presenze fra campionato, Europa League e Coppa Italia, in cui ha realizzato 1 gol e 4 assist. Spinazzola è stato anche uno dei protagonisti della cavalcata europea della Roma, terminata in semifinale contro il Bayer Leverkusen, prendendo parte a 10 match in cui è riuscito a fornire 1 assist".