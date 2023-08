Sky - Il Napoli insiste per Mavropanos! Colloqui in corso, il giocatore non ha ancora deciso

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti sul colpo in difesa! Dalla Germania insistono le voci che vorrebbero il Napoli sulle tracce di Konstantinos Mavropanos, difensore greco dello Stoccarda, classe 1997.

?Napoli su Mavropanos

Oggi il giornalista tedesco Florian Plettenberg, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha confermato su Twitter l'interesse del Napoli: secondo il giornalista di Sky, il Napoli starebbe ancora spingendo per Mavropanos, che avrebbe ormai deciso di lasciare lo Stoccarda in questa sessione di mercato.

La valutazione economica si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma al momento - riporta Sky - non esiste alcun tipo di accordo tra le parti e lo stesso calciatore non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro, anche perché per lui ci sono diverse richieste dalla Premier League. Nessun accordo verbale, ma colloqui in corso con il Napoli