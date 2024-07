Sky - Il Napoli ha in pugno Spinazzola, pronto un contratto biennale: novità in queste ore

Calciomercato Napoli - Spinazzola è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli, arrivano le ultimissime notizie in merito a questa situazione che è venuta fuori per il futuro del calciatore svincolatosi dalla Roma.

Calciomercato Sky - Spinazzola-Napoli, le ultime

E' dalla redazione di Sky Sport che arrivano aggiornamenti sul futuro di Spinazzola ormai ad un passo dal Napoli come colpo a costo zero:

"Il Napoli ha in pugno Spinazzola, ci sono stati contatti e ce ne saranno ancora nelle prossime ore per cerca di chiudere l’operazione che porterà il giocatore svincolato dalla Roma dopo 5 anni in azzurro. È un giocatore che piace tanto ad Antonio Conte che lo ha voluto fortemente. Nel corso del pomeriggio arriveranno novità riguardo la trattativa. Per lui pronto un contratto biennale".