Sky - Il futuro di Garcia dipende da Conte: esonero se l'ex Juve dice sì, smentita la voce Mazzarri

Calciomercato Napoli - Il futuro di Rudi Garcia a Napoli è appeso a un filo, lo scrive l'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio secondo cui sono già partiti i contatti con Antonio Conte:

"Domani la squadra riprenderà ad allenarsi e per il momento sarà l'allenatore francese a dirigere la seduta a meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto. Oltre a Conte (contatti con De Laurentiis), ci sarebbero anche altri profili ma che al momento non entusiasmano la società azzurra. Nemmeno le voci sul ritorno di Mazzari hanno trovato riscontri particolari. Sembra quindi che, nel caso in cui dovesse Conte dovesse aprire al Napoli, il futuro di Garcia sia lontano dal Maradona. Non trova conferme la voce su Walter Mazzarri".