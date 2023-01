Sky - Il Bologna vuole Zerbin! Apertura del Napoli, si valuta il prestito

Calciomercato Napoli, il Bologna vuole Zerbin! Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio per Sky Sport: il Bologna di Thiago Motta aveva già fatto un tentativo per Alessio Zerbin in estate, dopo la stagione di Zerbin in Serie B al Frosinone.

Il Bologgna su Zerbin

"Rispetto ai mesi scorsi però - riferissce Sky Sport - adesso può esserci l'apertura al prestito da parte del Napoli, che vorrebbe far giocare con continuità l'esterno. In questo senso, il Bologna è pronto a inserirsi. Prima però, la dirigenza rossoblù vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita, come quelle di Vignato e Sansone. Successivamente, si tratterà con il Napoli per l'arrivo di Alessio Zerbin."