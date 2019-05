Sky - I fratelli Vignato nel mirino del Barcellona, avviati i contatti con l'agente: il Chievo fissa il prezzo

Il Barcellona mette gli occhi sui fratelli Vignato di proprietà del Chievo Verona. La società blaugrana ha incontrato l'agente dei giovani calciatori, il club di Campedelli ha chiesto 8 milioni di euro per l'acquisto dei due talenti italiani. Emanuel Vignato (classe 2000) ha esordito quest'anno in Serie A, collezionando dieci presenze e una rete. Il calciatore è stato accostato anche al Napoli. Il fratello, invece, è un classe 2004 che non ha ancora esordito nel massimo campionato italiano. Lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio di SkySport.