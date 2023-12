È Hojbjerg del Tottenhan uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare il centrocampo a gennaio, con concrete possibilità di negoziazione da Londra. Il giocatore, infatti, non è intoccabile e in più può partire anche in prestito. Il problema è uno solo come riporta SkySport: gli Spurs vorrebbero fissare una clausola di riscatto a termina della stagione. E anche piuttosto elevata: 30 milioni di euro.