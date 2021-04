Sky - Gattuso-Fiorentina, Commisso deciso e insiste su Rino: lo vuole a tutti i costi, l'allenatore attende per rispetto del Napoli

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di Sky Sport sull'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso che piace sempre più alla Fiorentina. Anche in caso di qualificazione alla Champions League, Gattuso dirà addio al Napoli a fine stagione e c'è la Fiorentina che ci punta.

Gattuso

Calciomercato Napoli, Gattuso-Fiorentina: Commisso deciso

Calciomercato Napoli - Ecco quanto rivelato da Gianluca di Marzio riguardo il futuro di Gennaro Gattuso alla Fiorentina: "Gattuso andrà via dal Napoli, il rapporto con De Laurentiis è questo da mesi e la decisione è già stata presa in tempi non sospetti. So che la Fiorentina lo vuole come prima scelta, il presidente Commisso insisterà perché lo vuole sulla panchina viola per il prossimo anno. Rino per come lo conosciamo non prende impegni prima di concludere la sua annata col Napoli, questione di rispetto, ma la Fiorentina preme e insisterà”.