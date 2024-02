Calciomercato Napoli - Gianluca Gaetano sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il calciatore, che con Walter Mazzarri aveva trovato sicuramente più spazio che nella gestione Garcia, andrà a giocare in un altro club di serie A come il Cagliari.

Gaetano al Cagliari

A confermare il trasferimento di Gaetano in Sardegna è Sky Sport che dà anche la formula dell'operazione. Il classe 2000 approda alla corte di Claudio Ranieri con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. A breve è attesa l'ufficialità