Sky - Gabri Veiga-Napoli, si lavora per formalizzare l'accordo! Sì del giocatore, manca ultimo step

Calciomercato Napoli - In casa partenopea si continua a lavorare per Gabri Veiga: lo annunciano i colleghi di SkySport.

Mercato Napoli, si prova a chiudere per Gabri Veiga

La permanenza di Piotr Zielinski che alla fine rinnoverà a cifre più basse, infatti, non compromette il possibile arrivo del centrocampista spagnolo. Si lavora per chiudere e per farlo serve avvicinarsi ai 40 milioni di euro, magari con una base di 35 più 5 di bonus. C’è comunque il sì del ragazzo e si è in una fase - riferiscono i colleghi - in cui bisogna solo formalizzare l’accordo col Celta.