Calciomercato Napoli - "Parti più vicine per Gabri Veiga. Ora si aspetta di formalizzare anche la cessione di Zielinski", lo scrive il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. Possibile fumata bianca, quindi, per il colpo dalla spagna in parallelo alla cessione del centrocampista polacco in Arabia Saudita.

Il collega poi aggiunge sul sito: "Gli azzurri hanno già l'accordo con il giocatore ma manca l'intesa con il club spagnolo che chiede più di 35 milioni. Le parti sembrano più vicine".