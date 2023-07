Calciomercato Napoli - “Gabbiadini all’Al Nassr: triennale a 3 milioni di euro a stagioni. Visite mediche nei prossimi giorni”. Lo annuncia Gianluca Di Marzio di Sky via social. L’ex attaccante del Napoli dunque lascia la Serie A per volare in Medio Oriente, dove gli arabi si stanno sforzando a suon di milioni per rendere il campionato nazionale sempre più competitivo.