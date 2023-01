Sky - Fatta per Contini dal Napoli alla Reggina, ma prima la Coppa Italia: il retroscena

Calciomercato Napoli - È ormai cosa fatta, Nikita Contini lascerà la Sampdoria dopo sei mesi di prestito. In questa breve esperienza, è stato protagonista soltanto una volta: ha giocato una sola gara, quella del secondo turno di Coppa Italia ma è stato decisivo. Prima segnando l'ultimo rigore blucerchiato e successivamente parando l'ultimo rigore, quello del portiere dell'Ascoli, che ha dato il passaggio del turno alla Samp.

Contini alla Reggina, ma prima la Coppa Italia

E adesso passerà alla Reggina, con cui è tutto fatto ma prima la Sampdoria vuole farlo giocare proprio in Coppa Italia. A rivelarlo è Luca Marchetti, nel corso dello speciale di mercato di Sky Spoert 24 delle 12:

"Sì, è ormai fatta per il trasferimento a Reggio Calabria di Nikita Contini. Il portiere del classe '96 lascia dunque la Sampdoria per accasarsi in Calabria. Arriva in prestito dal Napoli, dopo esserne rientrato. La Samp sta facendo fare le visite mediche a Martin Turk ma libererà Contini solo dopo stasera: giocherà lui in Coppa Italia in Fiorentina-Sampdoria".