Sky - Dzeko vuole solo l'Inter, rifiutati i rinnovi contrattuali offerti dalla Roma

Ultime mercato Napoli - Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dzeko vuole andare all’Inter ormai da diverso tempo e per questo motivo, almeno fino a questo momento, ha sempre rifiutato i rinnovi contrattuali fino a questo momento proposti dalla Roma”.

Dzeko Inter

Il bosniaco, nel frattempo, continua ad impressionare tutti agli ordini di Fonseca in casa romanista, con i giallorossi che per questo motivo hanno deciso di aumentare la loro domanda per l'ex Manchester City da 20 a 25 milioni di euro e nella giornata di oggi è stato accostato anche al Napoli, con un sondaggio fatto con il suo entourage. Al di là di tutto, ogni giorno che passa la Roma si sta convincendo sempre più a trattenerlo e, di conseguenza, la pista diventa sempre più complicata e fitta di ostacoli per la banda allenata da Antonio Conte.