SKY - Dragusin-Buongiorno, il Milan insidia il Napoli: la strategia dei rossoneri

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha parlato a Sky Sport 24 delle squadre interessate a Dragusin e della situazione attuale per il difensore del Genoa, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dragusin? La notizia è che è sempre più vicino al Tottenham, che è il club che ha fatto l'offerta più alta al Genoa. Si continua a trattare ma l'operazione non è chiusa. Il Napoli sta trattando col Genoa ma non s'è trovata ancora l'offerta superiore al Tottenham. C'è stato un interesse del Bayern tramite intermediari ma non hanno ancora portato un'offerta e c'è sempre stato un interessamento anche del Milan, magari inserendo delle contropartite nell'operazione. Ma i rossoneri partono dietro al Napoli nella corsa. C'è poi la notizia che il Milan si sta interessando a Buongiorno, difensore centrale del Torino: siamo agli albori di una trattativa, non si sa ancora se ci sono i margini per una trattativa, magari inserendo Colombo nell'affare. Ci sarebbe anche l'idea di Buongiorno del Torino, idea di qualche settimana fa che potrebbe riprendere quota. Anche in questo caso è da capire i costi, la fattibilità e la volontà sia del club che del giocatore".