Calciomercato SSC Napoli - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del futuro di Antonin Barak:

"Dopo la trattativa delle scorse settimane col Napoli, Antonin Barak è l'altro nome della Fiorentina nel mirino del Cagliari in queste ore oltre a Mina in difesa. Il Cagliari cerca un centrocampista e lavora all'arrivo di Barak dalla viola: trattativa in corso".