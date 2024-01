Calciomercato Napoli - Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ su Sky Sport ha parlato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio per dare gli ultimi aggiornamenti sul Napoli:

"Politano vuole rimanere a Napoli, il Napoli vuole rinnovargli il contratto. In questi giorni si chiuderà questa trattativa. Domani, incontrando la Fiorentina a Riyadh per la semifinale di Supercoppa, il Napoli proverà anche a capire se ci sono i margini per poter prendere Barak”.