Sky - Difensore Napoli: De Laurentiis chiede Martinez Quarta alla Fiorentina

Calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Il Napoli oggi ha avviato i contatti per Ngonge . Può fare sia la punta che l'esterno, nel Napoli sostituirebbe Zerbin , destinato ad andare in prestito al Frosinone . Anche quest'operazione dimostra che il Napoli cerca calciatori che già sono nel nostro campionato".

Il Napoli per tutta la giornata ha cercato di tornare forte su Dragusin , il giocatore del Genoa in mattinata era ad un passo dal Tottenham dopo l'accordo col Genoa . In serata, il rilancio del Bayern Monaco e adesso è sfida fra le due squadre: il Napoli è tagliato fuori. Il Napoli cerca un difensore in Serie A: Martinez Quarta è il nome nuovo oltre Nehuen Perez , il club di De Laurentiis vorrebbe chiederlo alla Fiorentina.

"Il Napoli è la squadra più attiva del mercato di gennaio: farà 3/4 acquisti dopo Mazzocchi . Va avanti anche oggi ad oltranza la trattativa per Lazar Samardzic : oggi s'è allenato con l' Udinese , l'operazione non è conclusa del tutto né con l' Udinese né col padre-agente del centrocampista.

E Di Marzio - attraverso il suo sito - aggiunge:

"Il Napoli continua la ricerca sul mercato per un difensore. Sfumato Dragusin, che adesso dovrà scegliere tra Bayern Monaco e Tottenham (leggi qui la notizia), il club azzurro ha fatto un sondaggio per Martinez Quarta della Fiorentina.

Così, il Napoli continua a cercare un difensore da aggiungere allo spogliatoio di Walter Mazzarri per la seconda parte di stagione. La società ha provato ad aprire un doppio fronte con l'Udinese. Oltre a Samardzic infatti, per il club azzurro anche Nehuen Perez poteva essere una soluzione per la difesa, che resta comunque difficile. L'Udinese infatti non vorrebbe dare via l'argentino a gennaio visto l'infortunio al piede di Bijol. Il Napoli aveva pensato anche ad Arthur Theate, difensore classe 2000 del Rennes.

Nelle ultime ore però la società avrebbe fatto un sondaggio anche per Martinez Quarta, difensore centrale argentino titolare nella Fiorentina di Italiano".