Sky - Diego Demme in uscita, ma resta l'ostacolo stipendio: i dettagli

Calciomercato Napoli - Soltanto 19' in Serie A e poco spazio, per Diego Demme nello scacchiere di Luciano Spalletti. Per questo motivo, il centrocampista si guarda intorno e valuta le potenziali offerte. Stessa cosa fanno i club che stanno chiedendo informazioni al Napoli sul futuro di Diego Demme.

Calciomercato Napoli, ostacolo stipendio per Demme

A parlare del futuro di Demme e dell'ostacolo ingaggio, è Luca Cilli nello speciale mercato delle 23 di Sky Sport 24:

"Diego Demme può lasciare Napoli a gennaio, ci sono state richieste di informazione da parte di altri club ma in questo momento un ostacolo è legato all'ingaggio: ha uno stipendio molto importante, soprattutto per i club medio/piccoli che l'hanno richiesto".