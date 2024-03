Sky, Di Marzio: "Zielinski? Ha detto 'no' all'Arabia e sperava di rinnovare col Napoli, storia d'amore vero"

Calciomercato Napoli - In uno speciale dedicato a Piotr Zielinski in Polonia, ai microfoni di Przeglad Sportowy Onet ha parlato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Zielinski? Io penso che ci sono delle storie d'amore anche belle, che finiscono senza una motivazione precisa. è brutto anche dire che finisca per una questione di soldi o ambizione, ci sono invece dei cicli che finiscono naturalmente. Dopo tanti anni, ci sta che Piotr possa avere la voglia di misurarsi in un'altra realtà, con nuovi stimoli. E ci sta che il Napoli voglia cambiare per il suo futuro, affidandosi a giocatori più giovani per iniziare un nuovo percorso e una nuova era. A parte l'esclusione dalla lista Champions e quindi la parte finale, io penso che quella fra Zielinski e il Napoli sia stata una bellissima storia di passione, di professionalità e grande attaccamento ai colori del Napoli. Zielinski è stato un simbolo. Ma credo non debba finire male: le due parti ricorderanno quest'esperienza come qualcosa di unico, che ha portato alla vittoria dello scudetto. Non mi piace pensare che questo finale possa rovinare tutto quello che di bello c'è stato in questi anni fra Zielinski e il Napoli.

Esultanza Zielinski a Torino? Non c'è un'immagine per me precisa per descrivere il rapporto Piotr-Napoli, ma penso che già il fatto di aver rifiutato tanti milioni di euro dall'Arabia Saudita per restare al Napoli sia stato un altro atto d'amore di Zielinski. Poteva andare in Arabia come tanti altri giocatori, guadagnare tantissimo e invece ha scelto di restare a Napoli. Col rischio anche di farti male, che è una cosa che esiste quando hai un solo anno di contratto con una squadra. E di non avere poi una sicurezza per il futuro in quel caso. L'immagine che porto di Piotr quindi è l'aver detto 'no' ai soldi dell'Arabia per restare a Napoli. Forse pensava anche di restare a lungo, di rinnovare col Napoli ancora. Ma ha lasciato il segno a Napoli: è un ragazzo molto silenzioso, non ama esprimersi troppo. Ma i napoletani l'hanno amato per questo: ha sempre dimostrato sul campo con i fatti il suo amore, non ha fatto come tanti altri che parlano tanto e si aggraziano la piazza. Ha sempre parlato col campo e con i fatti.

Zielinski all'Inter? Non sarà facile trovare lo spazio giusto da protagonista, perché già l'anno scorso l'Inter ha preso Frattesi: è stato pagato 35 milioni di euro e invece non riesce a giocare, perché il centrocampo dell'Inter in questo momento è fra i più forti d'Europa e del mondo. Non sarà facile per Piotr prendere il posto di Mkhitaryan, Barella o lo stesso Frattesi l'anno prossimo. Seppure non sarà facile, Piotr saprà ritagliarsi il suo ruolo con la sua eleganza, sarà un punto di riferimento per Inzaghi che saprà di avere a disposizione un giocatore efficace. Difficilmente sbaglia una partita, è un giocatore da 6,5 o 7 come votazione. Che giochi dall'inizio o dalla panchina, sarà sicuramente importante per l'Inter.