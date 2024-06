Sky, Di Marzio: "Su Chiesa c'è solo la Roma in Italia, non è nei piani di Thiago Motta alla Juventus"

Ultime notizie calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, collega esperto di calcio mercato di Sky Sport, ha parlato così del futuro di Chiesa che non è nel mirino del Napoli secondo la redazione Sky:

"Chiesa da quel che so non rientra nei programmi iniziali di Thiago Motta, e sono morbido nel dirlo. Poi se farà un grande Europeo, vediamo. Ma ad oggi Chiesa è il giocatore sacrificabile. Anche il calciatore aspetta Euro 2024 per capire il mercato cosa offre. Oggi in Italia solo la Roma s'è avvicinata al calciatore ma senza trattative vere".