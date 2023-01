Sky - Di Lorenzo sarà il prossimo a rinnovare col Napoli: la situazione

Calciomercato SSC Napoli - Novità sul fronte rinnovi per gli azzurri: un altro tema caldo e su cui si lavora in casa Napoli. Perché Giuntoli e De Laurentiis non vogliono lasciare davvero nulla al caso, e blindare e rendere sereni i pilastri della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Rinnovo Di Lorenzo-Napoli, annuncio Sky

Il prossimo a rinnovare sarà Giovanni Di Lorenzo, capitano della SSC Napoli. Ad annunciarlo è la redazione di Sky Sport 24:

"Il capitano sarà il prossimo a rinnovare: ci son stati diversi contatti negli ultimi mesi e c'è la volontà di entrambe le parti di andare avanti insieme. Il Napoli punta a trattenere i suoi migliori, Di Lorenzo è un pilastro per Spalletti".