Ultime calcio - Diego Demme riparte dalla Germania e più precisamente dall'Hertha Berlino, come riporta Florian Plattenberg, giornalista di Sky Deutschland:

"Non ci sono dubbi: Diego Demme si unirà all'Hertha Berlino a titolo gratuito in estate, come già riportato! Demme lascerà il Napoli dopo 5 anni. Il 32enne ha già superato le visite mediche. Si prevede che il centrocampista diventerà un giocatore fondamentale sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Fiél".